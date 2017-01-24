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Проблемы преждевременных родов обсудят на конференции

24 января 12:55

25-26 января в Архангельске пройдет XVII региональная научно-практическая конференция «Преждевременные роды– трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященная Иконе Божией Матери «Млекопитательница».  

Площадкой для проведения научного форума станет Северный государственный медицинский университет. Открытие конференции состоится 25 января в 10:00 в актовом зале университета.

Участники конференции обсудят вопросы оказания медицинской помощи женщинам и недоношенным детям в преждевременных родах, психологической поддержки рожениц в такой ситуации; современные подходы к вскармливанию и уходу за детьми с экстремально низкой массой тела и другие аспекты.

Планируется, что участие в конференции примут митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, министр здравоохранения Архангельской  области Антон Карпунов, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова, ректор СГМУ Любовь Горбатова.

26 января специалистов ждут мастер-классы на базе детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова и Архангельского родильного дома им. К.Н. Самойловой.

Организаторы мероприятия – министерство здравоохранения Архангельской области, СГМУ, АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области».

Приглашаются СМИ. Программа конференции в приложении.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Программа конференции

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