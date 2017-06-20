На выставке «Война и мифы» представят «Книгу памяти «Бессмертного полка»

22 июня 2017 года в 18:00 на выставке «Война и мифы», организованной на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, пройдёт вечер памяти.

Участникам памятного вечера расскажут о военном Архангельске, состоится вручение наградных документов родственникам – участникам нового проекта «Книга памяти «Бессмертного полка».

Сборник «Книга памяти «Бессмертного полка» издан военно-историческим фондом Русского Севера на грант регионального конкурса проектов патриотической направленности 2016 года.

В книге собраны материалы о северянах-участниках Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества, военно-исторический фонд Русского Севера и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова

Вход свободный.

Вечер памяти состоится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества