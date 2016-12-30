За год центры «Белая роза» в Поморье посетили свыше 19 тысяч женщин

Принимали женщин два центра: на базе первой архангельской поликлиники и третьей поликлиники северодвинской больницы № 2.

Почти 400 обследованных были направлены в Архангельский клинический онкологический диспансер с подозрением на злокачественные новообразования.

К сожалению, у 55 из них диагноз подтвердился, но у более чем половины женщин лечение удалось начать вовремя, на ранних стадиях.

Кроме того, в этом году проект получил развитие в рамках двух направлений: «Мобильная белая роза» и «Учительская белая роза». Обследовано около 600 женщин из восьми районов области.

Министерство здравоохранения Архангельской области