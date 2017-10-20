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Как справиться с трудностями в школе, обсудили на первом в этом учебном году областном родительском собрании

20 октября 15:30 Общество
Благодаря технологиям «Цифрового образовательного кольца» в онлайн-беседе приняли участие несколько сотен жителей городов и районов Поморья
Благодаря технологиям «Цифрового образовательного кольца» в онлайн-беседе приняли участие несколько сотен жителей городов и районов Поморья

Министерство образования и науки Поморья провело первое в наступившем учебном году областное родительское собрание. В режиме видеоконференцсвязи специалисты говорили с родителями школьников о нюансах психологической поддержки детей.

Благодаря технологиям «Цифрового образовательного кольца», которые реализованы Архангельским областным институтом открытого образования, в онлайн-беседе приняли участие несколько сотен жителей городов и районов Поморья. 

В центре внимания диалога с родителями оказался комплекс проблем, которые могут возникнуть у ребёнка во время посещения школы. Они могут выражаться в снижении желания учиться и посещать уроки, что может привести не только к снижению успеваемости, но и к нервному стрессу и даже заболеваниям.

Доцент кафедры педагогики и психологии института открытого образования Елена Ромицына рассказала: чтобы избежать таких ситуаций необходимо учитывать психологические особенности современного школьника. Это стремление к индивидуализации, придание высокой значимости общению в сети Интернет, достаточно низкой степени самоанализа.

Педагог-психолог центра «Леда» Елена Леготина напомнила о дополнительных общеразвивающих программах для детей любого школьного возраста. Эти проекты направлены на успешную адаптацию ребёнка к школьной среде, учебным нагрузкам, на активизацию внутренних ресурсов личности подростка.

— Детям необходима родительская поддержка, но важно, чтобы она не переросла в реализацию амбиций взрослых людей. Нужно найти определённый баланс возможностей и желаний. Тематика очень важная, поэтому к её обсуждению мы привлекли специалистов самого различного профиля, – подчеркнул в ходе дискуссии заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Министерство образования и науки Архангельской области

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