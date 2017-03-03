ЕГЭ-2017: выпускники школ Поморья определились с госэкзаменами

Завершён приём заявлений и регистрация участников итоговой аттестационной кампании 2017 года. ЕГЭ будут сдавать более 6 700 одиннадцатиклассников и выпускников школ прошлых лет.

Традиционно обязательными экзаменами станут испытания по русскому языку и математике. Причём, в случае с «царицей наук» у ребят был выбор, поскольку этот ЕГЭ существует в двух варианта: базовом и профильном. Впрочем, при желании выпускники школ могли заявиться на оба экзамена сразу.

Что касается дисциплин по выбору, то в этом году самым популярным экзаменом стало обществознание, который выбрало почти 3 400 юных северян. В тройку самых востребованных ЕГЭ 2017 года также вошли физика и биология.

Первыми экзаменационные волнения ощутят те, кто решил принять участие в досрочном периоде ЕГЭ, который стартует уже 23 марта. Основной этап выпускных испытаний начнётся 26 мая.

— Хочу отметить, что никаких серьёзных изменений в экзаменационных заданиях нет. Главной особенностью грядущей аттестационной кампании станет печать контрольных измерительных материалов прямо в аудиториях. Все пункты проведения выпускных экзаменов перейдут на эту технологию, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Глава ведомства напомнил, что в регионе открыта «горячая линия» по вопросам проведения итоговой аттестации. Специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы дать консультацию по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области