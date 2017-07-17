На оперативном совещании в правительстве региона обсуждался вопрос безопасности людей на водных объектах.

Начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов рассказал, что за минувшую неделю на реках и озерах Поморья произошло восемь происшествий, в которых погибли девять человек, в том числе двое детей.

Несчастные случаи на воде произошли в Котласе, Коношском, Холмогорском, Верхнетоемском, Плесецком, Ленском и Вилегодском районах.

Статистика последних лет показывает, что главной же причиной всех происшествий на воде является человеческий фактор. А именно – игнорирование гражданами правил безопасности на воде. Среди них:

купание в опасных и непроверенных местах;

отдых на водоёмах в условиях непогоды и в условиях недостаточной видимости;

недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых;

отдых у водоемов с употреблением веществ, влияющих на сознание и самочувствие человека, оценку окружающей обстановки;

незнание или игнорирование особенностей своего организма;

самонадеянность и неадекватная оценка обстановки, переутомление;

нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

Напомним, 1 июля в Поморье объявлен месячник безопасности на воде. Специалисты МЧС обращаются к родителям: ни в коем случае не оставляйте своих детей в одиночестве, особенно вблизи водоемов! Не отпускайте их купаться одних без сопровождения взрослых! Персональная ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях: учите детей плавать и не оставляйте их без присмотра!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области