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Всё внимание – безопасности на воде!

17 июля 12:10 Общество Безопасность

На оперативном совещании в правительстве региона обсуждался вопрос безопасности людей на водных объектах.

Начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов рассказал, что за минувшую неделю на реках и озерах Поморья произошло восемь происшествий, в которых погибли девять человек, в том числе двое детей.

Несчастные случаи на воде произошли в Котласе, Коношском, Холмогорском, Верхнетоемском, Плесецком, Ленском и Вилегодском районах.

Статистика последних лет показывает, что главной же причиной всех происшествий на воде является человеческий фактор. А именно – игнорирование гражданами правил безопасности на воде. Среди них: 

  • купание в опасных и непроверенных местах;
  • отдых на водоёмах в условиях непогоды и в условиях недостаточной видимости;
  • недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых;
  • отдых у водоемов с употреблением веществ, влияющих на сознание и самочувствие человека, оценку окружающей обстановки;
  • незнание или игнорирование особенностей своего организма;
  • самонадеянность и неадекватная оценка обстановки, переутомление;
  • нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

Напомним, 1 июля в Поморье объявлен месячник безопасности на воде. Специалисты МЧС обращаются к родителям: ни в коем случае не оставляйте своих детей в одиночестве, особенно вблизи водоемов! Не отпускайте их купаться одних без сопровождения взрослых! Персональная ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях: учите детей плавать и не оставляйте их без присмотра!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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