На оперативном совещании в правительстве региона обсуждался вопрос безопасности людей на водных объектах.
Начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов рассказал, что за минувшую неделю на реках и озерах Поморья произошло восемь происшествий, в которых погибли девять человек, в том числе двое детей.
Несчастные случаи на воде произошли в Котласе, Коношском, Холмогорском, Верхнетоемском, Плесецком, Ленском и Вилегодском районах.
Статистика последних лет показывает, что главной же причиной всех происшествий на воде является человеческий фактор. А именно – игнорирование гражданами правил безопасности на воде. Среди них:
Напомним, 1 июля в Поморье объявлен месячник безопасности на воде. Специалисты МЧС обращаются к родителям: ни в коем случае не оставляйте своих детей в одиночестве, особенно вблизи водоемов! Не отпускайте их купаться одних без сопровождения взрослых! Персональная ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях: учите детей плавать и не оставляйте их без присмотра!