Отопительный сезон в Поморье проходит в штатном режиме

Прохождение отопительного сезона в регионе стало одной из тем еженедельного оперативного совещания в правительстве области.

В ходе совещания было отмечено, что на территории Архангельской области отопительный период 2017/18 года во всех муниципальных образованиях начат в установленные сроки и проходит в штатном режиме.

На 1 октября общая готовность объектов ТЭК и ЖКХ Архангельской области характеризовалась следующими показателями:

жилищный фонд – 99,66 %;

котельные – 99,54 %;

тепловые сети – 99,91 %;



водопроводные сети – 99,58 %;

электрические сети – 92,32 %.

По состоянию на 12 октября в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов поставлено 20,52 тысячи тонн каменного угля, что составляет 80,7 % от плана и 12,04 тысячи тонн дизельного топлива (85,7 % от плана).

В настоящее время в муниципальных образованиях области продолжается работа по созданию нормативного запаса топлива на предстоящий отопительный период. Договора и контракты на поставку топлива заключены.

Председатель правительства Алексей Алсуфьев отметил, что три «проблемных» котельные в Няндомском, Котласском районах и городе Котлас выдают нормативную температуру, но пока не приведены в полную готовность. Срок окончательной готовности котельных – начало ноября.

Алексей Алсуфьев обратил внимание глав этих муниципальных образований на необходимость завершения работ в кратчайшие сроки.

По информации главы Няндомского района Вадима Струменского, на центральной котельной райцентра в рабочем состоянии находится три котла, один из них – в резерве.

— Двух котлов достаточно для обеспечения города теплом. Температурный режим соблюдается. Четвёртый котел будет отремонтирован до 10 ноября. Запас топлива на котельных составляет семь с половиной суток. Еще семь вагонов с углём находятся на железнодорожной станции Няндомы. Ситуация на постоянном контроле администрации района, – доложил Вадим Струменский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области