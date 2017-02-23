Игорь Орлов поздравил северян с Днём защитника Отечества

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В годы самых суровых испытаний всем поколениям наших воинов помогал выстоять истинный патриотизм, сила духа, верность духовным идеалам.
И сегодня эти качества остаются нравственным мерилом для каждого мужчины, долг которого – оберегать и защищать Отчизну, свой дом, обеспечивать достойную жизнь своей семьи и своего народа.
Именно поэтому 23 февраля – праздник сильных, твёрдых духом, надежных мужчин.
Желаю вам быть опорой своей семье, своей родине и с честью нести звание защитника Отечества. Пусть ваша жизнь будет наполнена миром, заботой о близких и счастьем!