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Игорь Орлов поздравил северян с Днём защитника Отечества

23 февраля 10:00 Общество События
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Дорогие северяне!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В годы самых суровых испытаний всем поколениям наших воинов помогал выстоять истинный патриотизм, сила духа, верность духовным идеалам.

И сегодня эти качества остаются нравственным мерилом для каждого мужчины, долг которого – оберегать и защищать Отчизну, свой дом, обеспечивать достойную жизнь своей семьи и своего народа.

Именно поэтому 23 февраля – праздник сильных, твёрдых духом, надежных мужчин.

Желаю вам быть опорой своей семье, своей родине и с честью нести звание защитника Отечества. Пусть ваша жизнь будет наполнена миром, заботой о близких и счастьем!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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