Облизбирком заверил список «Единой России»

Избирательная комиссия Архангельской области заверила список кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в АОСД, представленный региональным отделением «Единой России». Соответствующее решение принято на очередном заседании избирательной комиссии.

Накануне региональное отделение представило документы о выдвижении кандидатов по трём одномандатным избирательным округам, в которых 21 мая 2017 года пройдет голосование на дополнительных выборах.

По результатам проверки комплекта документов членами областной избирательной комиссии установлено соответствие порядка выдвижения кандидатов, а также полнота представленных сведений, на основании чего список кандидатов по одномандатным округам заверен и вместе с копиями личных заявлений направлен в окружные избирательные комиссии.

Теперь каждому кандидату необходимо лично представить документы, предусмотренные законом, в соответствующую окружную избирательную комиссию.

В настоящее время в облизбирком также представлены документы о выдвижении на дополнительных выборах представителей политических партий КПРФ и «Родина», они проверяются на соответствие требованиям законодательства.

Представление документов избирательными объединениями возможно до 25 марта, напомнили в облизбиркоме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области