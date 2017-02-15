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Повышение качества жизни семей с детьми обсуждают на съезде «Национальной родительской ассоциации»

15 февраля 13:00 Семья

C 13 по 15 февраля 2017 года в Москве проходит III съезд членов общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Поморье на съезде представляет ответственный секретарь регионального отделения ассоциации, начальник отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Колпакова.

В рамках съезда родительская общественность встречается с представителями четырех ведущих федеральных министерств: здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты. В каждом из ведомств проходят «круглые столы».

На встрече с первым замминистра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко представители ассоциации высказали предложения по повышению качества жизни семей с детьми.

В частности, обсуждались такие эффективные меры демографической политики и социальной защиты, как материнский капитал, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, компенсация неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом.

На съезде были также подняты вопросы вхождения некоммерческих организаций в региональные реестры поставщиков социальных услуг и формирования тарифов на такие услуги.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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