Повышение качества жизни семей с детьми обсуждают на съезде «Национальной родительской ассоциации»

C 13 по 15 февраля 2017 года в Москве проходит III съезд членов общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Поморье на съезде представляет ответственный секретарь регионального отделения ассоциации, начальник отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Колпакова.



В рамках съезда родительская общественность встречается с представителями четырех ведущих федеральных министерств: здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты. В каждом из ведомств проходят «круглые столы».

На встрече с первым замминистра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко представители ассоциации высказали предложения по повышению качества жизни семей с детьми.

В частности, обсуждались такие эффективные меры демографической политики и социальной защиты, как материнский капитал, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, компенсация неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом.

На съезде были также подняты вопросы вхождения некоммерческих организаций в региональные реестры поставщиков социальных услуг и формирования тарифов на такие услуги.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области