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В 2017 году бизнес будет обязан перейти на онлайн-кассы

23 декабря 18:00 Агропром Торговля Бизнес

В министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области состоялось итоговое в уходящем году заседание координационного совета по вопросам торговой деятельности на территории Архангельской области.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников обратил особое внимание участников на нововведения в законодательстве, которые предусматривают для хозяйствующих субъектов потребительского рынка в 2017 году применение при расчёте с покупателями онлайн-касс.

Нововведение коснётся взаимоотношений потребителей услуг, предприятий и налоговых органов. Изменится схема работы: все данные о продаже товара или оказании услуг будут передаваться в фискальный орган через систему Интернет.

По желанию покупателя, чек о покупке можно будет получить в электронном виде как по электронной почте, так и SMS-сообщением.

Сами кассовые аппараты тоже станут немного другими. Они будут сохранять и передавать данные о каждой продаже оператору в налоговый орган. Вместо ЭКЛЗ будет использоваться фискальный накопитель.

Добровольный порядок перехода на онлайн-кассы для предпринимателей Российской Федерации действует с 1 июля 2016 года по 1 февраля 2017 года. С февраля следующего года старый порядок регистрации контрольно-кассовой техники прекращает действовать.

Виктор Иконников рекомендовал органам местного самоуправления Архангельской области в кратчайшие сроки провести разъяснительную работу среди предпринимательского сообщества.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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