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Заместителем председателя правительства региона назначен Евгений Фоменко

16 февраля 16:13 Назначения
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Распоряжением губернатора Игоря Орлова с 15 февраля 2017 года заместителем председателя правительства Архангельской области назначен Евгений Фоменко.

Евгений Фоменко родился в 1979 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию, имеет учёную степень кандидата юридических наук.

С ноября 2013 года возглавлял региональную контрольно-ревизионную инспекцию. С января 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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