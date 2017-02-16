Заместителем председателя правительства региона назначен Евгений Фоменко

Распоряжением губернатора Игоря Орлова с 15 февраля 2017 года заместителем председателя правительства Архангельской области назначен Евгений Фоменко.

Евгений Фоменко родился в 1979 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию, имеет учёную степень кандидата юридических наук.

С ноября 2013 года возглавлял региональную контрольно-ревизионную инспекцию. С января 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области