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Алексей Алсуфьев:
«Результат работы спасателей – наша безопасность»

28 декабря 11:25 Безопасность

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников регионального управления МЧС России.

Традиционно спасателей принято чествовать в канун Нового года. Торжественная церемония награждения наиболее отличившихся – это и небольшое подведение итогов.

2016 год в рамках службы МЧС России признан годом пожарной охраны. Несмотря на жаркое лето, в Архангельской  области отмечено сокращение количества пожаров. Хорошие результаты показаны и по обеспечению безопасности на водных объектах.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, залогом этого стали сокращение времени оперативного реагирования, а также принятые меры профилактики.

За вклад в дело защиты населения области в чрезвычайных ситуациях и высокий уровень профессионализма председатель правительства Алексей Алсуфьев вручил Почётные грамоты и благодарности губернатора сотрудникам службы.

Отмечая большие заслуги коллектива, Алексей Алсуфьев отметил:

«Вы выполняете очень важную, социально значимую миссию. Часто, рискуя собственным здоровьем, вы отдаёте свои силы, опыт и знания для того, чтобы предотвратить беду. Результат вашей работы – безопасность и благополучие граждан нашей области».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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