На ледоколе «Красин» откроется выставка работ северных художников

31 марта на ледоколе-музее «Красин» в Санкт-Петербурге в рамках празднования 100-летия легендарного судна откроется выставка «Александр Борисов. Степан Писахов» из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».



Выставка в Санкт-Петербурге представит 20 живописных произведений знаменитых северных художников. Полотна будут экспонироваться на ледоколе до 2 июля.

Музей «Ледокол «Красин» является филиалом Музея Мирового океана. 31 марта 2017 года легендарному судну исполняется 100 лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области