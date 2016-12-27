Итоги-2016: в Архангельской области состоялось более 120 выставок

Итоги деятельности библиотек, музеев, театров и других учреждений сферы культуры за девять месяцев уходящего года подвели на заседании коллегии регионального минкульта под председательством главы ведомства Вероники Яничек.

В 2016 году государственные музеи Архангельской области представили более 120 выставок, 12 выставочных проектов, 33 передвижные выставки и шесть виртуальных музейных экспозиции.

Заместитель министра культуры Алексей Павлов, отметил, что «Одной из основных задач реализации региональной государственной программы «Культура Русского Севера» является совершенствование деятельности музеев.

– Необходимо сделать их современными, доступными для каждого. Ведь именно в музее можно познакомиться с историческим и культурным наследием нашей области и нашей страны, – подчеркнул он.

Год под знаком «Дервиша»

Основными темами для новых экспозиций стали 75-летие «Дервиша» и Арктика. Одной из самых популярных выставок в Поморье стал проект Северного морского музея «Дервиш. Караваны победы». За три месяца эту выставку посмотрели более 1400 жителей и гостей Архангельска.

В день открытия экспозиции музей посетила Принцесса Великобритании Анна с супругом. Её Королевское Высочество передала музею медаль «Арктическая звезда».

– Для нас уходящий год был очень значимым. В первую очередь, конечно, это связано с юбилеем прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Северный морской музей стал одной из самых важных площадок праздничных торжеств, – подчеркнул его директор Евгений Тенетов.

Он также рассказал о развитии межмузейного сотрудничества и планах по реставрации предметов основного фонда музея. Так, новую жизнь получит знаменитая пушка, стоявшая на набережной у входа в музей. После реставрации она будет размещена в холле.

От проектов для «особых детей» до «Ликов России»

Государственное музейное объединение стало частью большого проекта «Лики России». Музей изобразительных искусств взял на себя роль основной площадки этой всероссийской художественной выставки.

Напомним, что в рамках этого проекта в Архангельск прибыли полотна полутора тысяч художников. Его инициаторами стало региональное отделение Союза художников России. Последний раз выставка такого масштаба проводилась в Поморье более 50 лет назад.



Помимо «Ликов России», в 2016 году в Архангельске состоялось множество других уникальных выставочных проектов.

Это первая в Архангельске выставка Сергея Сюхина, известного скульптора и графика, создавшего любимый горожанами и туристами памятник Степану Писахову и норвежская выставка «Я создаю, я путешествую налегке». Это образовательные проекты, такие, как «Муза» и «Музей. Музыка. Дети». В последнем участвуют воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями.

Подарок от исследователей Заполярья

Наиболее значимым для Архангельского краеведческого музея в 2016 году событием стало получение в дар уникальной коллекции, собранной Морской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ), бессменным руководителем которой является Почётный полярник, кандидат физико-математических наук, доктор исторических наук, профессор Петр Боярский.

Чрезвычайно интересна и ценна часть коллекции, отражающая культуру ненецкого народа, состоящая из предметов, обнаруженных на Вайгаче, священном острове ненцев.

Передача этого богатейшего собрания Архангельскому краеведческому музею – результат долговременного сотрудничества с МАКЭ. Свою роль в этом событии сыграл и лично Пётр Боярский – постоянный участник научной и выставочной работы музея.

Как отмечают в пресс-службе Архангельского краеведческого музея, обретение такой коллекции, безусловно, позиционирует учреждение как одно из крупнейших музейных собраний, всеобъемлюще отражающих историю изучения и освоения Арктики.

Министерство культуры Архангельской области