Итоги-2016: в Архангельской области состоялось более 120 выставок

Итоги деятельности библиотек, музеев, театров и других учреждений сферы культуры за девять месяцев уходящего года подвели на заседании коллегии регионального минкульта под председательством главы ведомства Вероники Яничек.
В 2016 году государственные музеи Архангельской области представили более 120 выставок, 12 выставочных проектов, 33 передвижные выставки и шесть виртуальных музейных экспозиции.
Заместитель министра культуры Алексей Павлов, отметил, что «Одной из основных задач реализации региональной государственной программы «Культура Русского Севера» является совершенствование деятельности музеев.
– Необходимо сделать их современными, доступными для каждого. Ведь именно в музее можно познакомиться с историческим и культурным наследием нашей области и нашей страны, – подчеркнул он.
Основными темами для новых экспозиций стали 75-летие «Дервиша» и Арктика. Одной из самых популярных выставок в Поморье стал проект Северного морского музея «Дервиш. Караваны победы». За три месяца эту выставку посмотрели более 1400 жителей и гостей Архангельска.
В день открытия экспозиции музей посетила Принцесса Великобритании Анна с супругом. Её Королевское Высочество передала музею медаль «Арктическая звезда».
– Для нас уходящий год был очень значимым. В первую очередь, конечно, это связано с юбилеем прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Северный морской музей стал одной из самых важных площадок праздничных торжеств, – подчеркнул его директор Евгений Тенетов.
Он также рассказал о развитии межмузейного сотрудничества и планах по реставрации предметов основного фонда музея. Так, новую жизнь получит знаменитая пушка, стоявшая на набережной у входа в музей. После реставрации она будет размещена в холле.
Государственное музейное объединение стало частью большого проекта «Лики России». Музей изобразительных искусств взял на себя роль основной площадки этой всероссийской художественной выставки.
Напомним, что в рамках этого проекта в Архангельск прибыли полотна полутора тысяч художников. Его инициаторами стало региональное отделение Союза художников России. Последний раз выставка такого масштаба проводилась в Поморье более 50 лет назад.
Помимо «Ликов России», в 2016 году в Архангельске состоялось множество других уникальных выставочных проектов.
Это первая в Архангельске выставка Сергея Сюхина, известного скульптора и графика, создавшего любимый горожанами и туристами памятник Степану Писахову и норвежская выставка «Я создаю, я путешествую налегке». Это образовательные проекты, такие, как «Муза» и «Музей. Музыка. Дети». В последнем участвуют воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями.
Наиболее значимым для Архангельского краеведческого музея в 2016 году событием стало получение в дар уникальной коллекции, собранной Морской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ), бессменным руководителем которой является Почётный полярник, кандидат физико-математических наук, доктор исторических наук, профессор Петр Боярский.
Чрезвычайно интересна и ценна часть коллекции, отражающая культуру ненецкого народа, состоящая из предметов, обнаруженных на Вайгаче, священном острове ненцев.
Передача этого богатейшего собрания Архангельскому краеведческому музею – результат долговременного сотрудничества с МАКЭ. Свою роль в этом событии сыграл и лично Пётр Боярский – постоянный участник научной и выставочной работы музея.
Как отмечают в пресс-службе Архангельского краеведческого музея, обретение такой коллекции, безусловно, позиционирует учреждение как одно из крупнейших музейных собраний, всеобъемлюще отражающих историю изучения и освоения Арктики.