Проект «Живая летопись»: пользователи Интернета определят лучшие книги школьников Поморья

Школьники Архангельской области стали участниками необычного творческого конкурса «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Юные северяне выступили в роли писателей. Шестьдесят виртуальных изданий уже размещены в сети Интернет на сайте организаторов. Любой желающий может принять участие в читательском голосовании, определив лучшие книги, которые будут напечатаны.

Напомним, Архангельская область первой среди регионов России организовала

у себя литературный конкурс «Живая летопись». В апреле этого года ученикам

6-11 классов школ Поморья предложили рассказать об истории собственных семей и родного края, объединив свои произведения в книги.

— Конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области. Это состязание стало настоящей просветительской акцией, поскольку в рамках проекта его наиболее активные участники смогли побывать в Москве на книжном фестивале «Красная площадь». И на этом сюрпризы от организаторов не закончены, – рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев.

В состав жюри конкурса вошли губернатор Архангельской области Игорь Орлов, актриса Алиса Гребенщикова и известная телеведущая Тутта Ларсен. Торжественная церемония награждения намечена на конец октября 2017 года. Ожидается, что с лучшими юными литераторами также встретится известный российский актёр Сергей Гармаш.

Своё мнение о работах юных северян может высказать любой желающий – на сайте организаторов конкурса открыто читательское голосование.

На данный момент лидером предпочтений является книга «Статка» от предков», которую написали ученики Каменской средней школы Мезенского района. Впрочем, основная борьба за голоса читателей ещё впереди. 26 октября станут известны имена победителей проекта «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны».



Министерство образования и науки Архангельской области