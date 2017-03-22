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Опубликована спортивная программа международного арктического форума

22 марта 10:30 Арктика – территория диалога Арктика
Форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.
Форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Программа спортивных мероприятий, которые пройдут в рамках форума «Арктика – территория диалога», включает семь турниров: по лыжному и конькобежному спорту, хоккею с мячом, хоккею на валенках, фигурному катанию, дзюдо и шахматам. Доступ на мероприятия будет осуществляться по бейджу участника форума.

Спортивные игры откроются с XVII юношеского турнира по хоккею с мячом «Водник Open».

С 29 по 30 марта состоится первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет в десяти весовых категориях, которое проводится при поддержке Минспорта РФ и Федерации дзюдо России.

29 марта состоится торжественное открытие всероссийского зимнего физкультурно-спортивного праздника — 51-х «Беломорских игр». В них примут участие 1 000 спортсменов и 2 000 зрителей. Соревнования пройдут по шести зимним видам спорта, включая хоккей с мячом и спортивное ориентирование.

29 марта стартуют Арктические корпоративные игры, в ходе которых пройдёт несколько соревнований, в том числе турнир по хоккею с мячом в валенках, кульминацией которого станет матч между сборной форума и сборной Архангельской области. Также состоятся шахматный фестиваль «Поморская ладья» под руководством гроссмейстера Александра Черняева и фестиваль «Арктика – территория ГТО».

Подробная спортивная программа размещена здесь.

Деловая программа форума обновляется в режиме реального времени и доступна по ссылке. О деталях участия в мероприятиях форума можно в «Личном кабинете участника».

Международный форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящён современным проблемам арктического региона. Второй форум прошёл в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, а в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности.

Ключевой темой IV международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие посетят более 1 500 человек из России и зарубежных государств.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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