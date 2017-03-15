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В Поморье нашли «Жемчужину Севера»

15 марта 16:00 Семья
Победительница в номинации «Поморская краса» – Юлия Аншукова
Победительница в номинации «Поморская краса» – Юлия Аншукова

На областном празднике «Поморская мама» подвели итоги областного конкурса фотографий «Жемчужины Севера», который проводил областной «Центр поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север».

В конкурсе приняли участие почти 150 северянок из разных уголков Поморья. Фотоработы выкладывались в специальном альбоме в группе конкурса «Поморская мама» в социальной стети «Вконтакте».

— Мы еще раз убедились, насколько прекрасны северные женщины. Каждый из членов жюри отстаивал свою точку зрения. После долгих и горячих споров мы всё-таки пришли к единому мнению, – рассказала заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Во всех трёх номинациях победу одержали архангелогородки: в номинации «Поморская краса» – Юлия Аншукова, в номинации «Поморская жёнушка – на все руки мастерица» – Лариса Жаркова, в номинации «В ожидании чуда» – Татьяна Чертова.

Спецпризы в номинации «Поморская краса» получили Ирина Русанова из Пинежского района и Елена Титова из Холмогорского района.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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