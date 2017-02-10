Стать финансовым консультантом проекта Минфина можно бесплатно

У северян появилась возможность бесплатно пройти обучение в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Обучение в форме повышения квалификации по программе «Финансовое консультирование» направлено на получение базовых представлений о состоянии финансовой грамотности взрослого населения, зарубежном и отечественном опыте, способах и методах повышения уровня их финансовой грамотности.

Обучение проходит в дистанционном формате и позволяет:

повысить квалификацию с выдачей соответствующего удостоверения и получить статус консультанта-методиста проекта Минфина России;



расширить свои знания в области управления личными финансами и финансовой грамотности;



стать финансовым консультантом в различных областях: инвестиции, страхование, пенсионное обеспечение, налоговые вопросы.



Вы сможете использовать полученные знания и материалы как для финансового просвещения своего ближайшего окружения и для улучшения личного финансового благополучия, так и начала или успешного продолжения карьеры в сфере, связанной с финансовым консультированием.

Для руководителей предприятий обучение персонала и внедрение программы обучения финансовой грамотности способствует:

снижению времени на решение личных финансовых проблем;



лучшей экономической защищенности;



снижению уровня стресса, улучшению экономической защищенности, благосостояния и здоровья;



увеличению продуктивности, профилактике воровства;



удержанию персонала (отсутствие затрат на поиск, обучение и адаптацию).



Базовые требования к кандидатам для зачисления на программу:

обязательно наличие высшего образования;



желательно наличие экономического, юридического или педагогического образования;



общий стаж работы – более трёх лет;



опыт реализации обучающих проектов для взрослого населения и/или консалтинговых услуг;



опыт публичных выступлений;



желание и возможность провести минимум два образовательных мероприятия для взрослого населения.



Ближайшие даты старта периодов обучения групп:

с 20 марта 2017 по 24 апреля 2017 года;



со 2 мая 2017 по 5 июня 2017 года;



с 13 июня 2017 по 13 июля 2017 года;



с 4 сентября 2017 по 10 октября 2017 года.



Документы, необходимые для поступления на программу «Финансовое консультирование»:

заявление (оригинал и скан-копия подписанного бланка, образец высылается по запросу);



скан-копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему;



резюме (в произвольной форме).



Документы для зачисления должны быть предоставлены не позднее, чем за 14 дней до старта очередной группы обучения по электронному адресу: dpo@narfu.ru. Телефон для справок: (8182) 21-61-94.

Обращаем внимание, что кандидаты на зачисление отбираются на конкурсной основе, предпочтение отдается тем, кто имеет желание развиваться в теме личного финансового консультирования, помогать людям решать личные финансовые проблемы, готов принимать участие в дальнейших инициативах и мероприятиях по повышению финансовой грамотности взрослого населения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области