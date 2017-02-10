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Стать финансовым консультантом проекта Минфина можно бесплатно

10 февраля 14:30 Финансовая грамотность Образование

У северян появилась возможность бесплатно пройти обучение в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Обучение в форме повышения квалификации по программе «Финансовое консультирование» направлено на получение базовых представлений о состоянии финансовой грамотности взрослого населения, зарубежном и отечественном опыте, способах и методах повышения уровня их финансовой грамотности.

Обучение проходит в дистанционном формате и позволяет:

  • повысить квалификацию с выдачей соответствующего удостоверения и получить статус консультанта-методиста проекта Минфина России;
  • расширить свои знания в области управления личными финансами и финансовой грамотности;
  • стать финансовым консультантом в различных областях: инвестиции, страхование, пенсионное обеспечение, налоговые вопросы.

Вы сможете использовать полученные знания и материалы как для финансового просвещения своего ближайшего окружения и для улучшения личного финансового благополучия, так и начала или успешного продолжения карьеры в сфере, связанной с финансовым консультированием.

Для руководителей предприятий обучение персонала и внедрение программы обучения финансовой грамотности способствует:

  • снижению времени на решение личных финансовых проблем;
  • лучшей экономической защищенности;
  • снижению уровня стресса, улучшению экономической защищенности, благосостояния и здоровья;
  • увеличению продуктивности, профилактике воровства;
  • удержанию персонала (отсутствие затрат на поиск, обучение и адаптацию).

Базовые требования к кандидатам для зачисления на программу:

  • обязательно наличие высшего образования;
  • желательно наличие экономического, юридического или педагогического образования;
  • общий стаж работы – более трёх лет;
  • опыт реализации обучающих проектов для взрослого населения и/или консалтинговых услуг;
  • опыт публичных выступлений;
  • желание и возможность провести минимум два образовательных мероприятия для взрослого населения.

Ближайшие даты старта периодов обучения групп:

  • с 20 марта 2017 по 24 апреля 2017 года;
  • со 2 мая 2017 по 5 июня 2017 года;
  • с 13 июня 2017 по 13 июля 2017 года;
  • с 4 сентября 2017 по 10 октября 2017 года.

Документы, необходимые для поступления на программу «Финансовое консультирование»:

  • заявление (оригинал и скан-копия подписанного бланка, образец высылается по запросу);
  • скан-копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему;
  • резюме (в произвольной форме).

Документы для зачисления должны быть предоставлены не позднее, чем за 14 дней до старта очередной группы обучения по электронному адресу: dpo@narfu.ru. Телефон для справок: (8182) 21-61-94.

Обращаем внимание, что кандидаты на зачисление отбираются на конкурсной основе, предпочтение отдается тем, кто имеет желание развиваться в теме личного финансового консультирования, помогать людям решать личные финансовые проблемы, готов принимать участие в дальнейших инициативах и мероприятиях по повышению финансовой грамотности взрослого населения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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