Стать финансовым консультантом проекта Минфина можно бесплатно

У северян появилась возможность бесплатно пройти обучение в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Обучение в форме повышения квалификации по программе «Финансовое консультирование» направлено на получение базовых представлений о состоянии финансовой грамотности взрослого населения, зарубежном и отечественном опыте, способах и методах повышения уровня их финансовой грамотности.
Обучение проходит в дистанционном формате и позволяет:
Вы сможете использовать полученные знания и материалы как для финансового просвещения своего ближайшего окружения и для улучшения личного финансового благополучия, так и начала или успешного продолжения карьеры в сфере, связанной с финансовым консультированием.
Для руководителей предприятий обучение персонала и внедрение программы обучения финансовой грамотности способствует:
Базовые требования к кандидатам для зачисления на программу:
Ближайшие даты старта периодов обучения групп:
Документы, необходимые для поступления на программу «Финансовое консультирование»:
Документы для зачисления должны быть предоставлены не позднее, чем за 14 дней до старта очередной группы обучения по электронному адресу: dpo@narfu.ru. Телефон для справок: (8182) 21-61-94.
Обращаем внимание, что кандидаты на зачисление отбираются на конкурсной основе, предпочтение отдается тем, кто имеет желание развиваться в теме личного финансового консультирования, помогать людям решать личные финансовые проблемы, готов принимать участие в дальнейших инициативах и мероприятиях по повышению финансовой грамотности взрослого населения.