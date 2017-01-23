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Игорь Орлов встретился со знаменитыми борцами России

23 января 15:40 Спорт
Игорь Орлов встретился с Бесланом Мудрановым и Ренатом Саидовым
Игорь Орлов встретился с Бесланом Мудрановым и Ренатом Саидовым

Губернатор Игорь Орлов провёл рабочую встречу с известными дзюдоистами: олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым и многократным победителем и призером мировых турниров Ренатом Саидовым. В Архангельск титулованные спортсмены приехали по личному приглашению главы региона.

— С каждым годом интерес к различным единоборствам в Архангельской области растет. Все больше ребят занимается дзюдо, карате, тхэквондо, и это здорово, – подчеркнул Игорь Орлов. – В 2016 году мы все сопереживали и болели за наших олимпийцев в Бразилии, вместе радовались успехам российской школы борьбы. На ваших победах растёт новое поколение спортсменов нашей страны.

Напомним, Беслан Мудранов выиграл для России первое олимпийское золото в Рио-де-Жанейро. Российский спортсмен стал олимпийским чемпионом в самой лёгкой весовой категории до 60 килограммов. В финале Мудранов сражался с действующим чемпионом мира из Казахстана Елдосом Сметовым и победил решающим броском в дополнительное время.

Поморье также планомерно наращивает медальные успехи в дзюдо. Сегодня этим видом единоборств занимаются около двух тысяч северян. В прошлом году борцы нашего региона завоевали на первенстве России одну золотую и две бронзовые медали, что является несомненным успехом.

В марте 2017 года в Архангельской области впервые пройдет первенство России по дзюдо среди спортсменов младше 15 лет. Планируются соревнования как в личном, так и в командном зачете. Масштабный спортивный форум планируют посетить  около 250 молодых борцов со всей страны.

— Мы очень давно хотели побывать на севере России и очень рады, что удалось посетить Архангельскую область, – рассказал Беслан Мудранов. – Надеемся, что весной этого года мы сможем приехать на всероссийский турнир по дзюдо и напутствовать юных спортсменов на новые победы.

Агентство по спорту Архангельской области

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