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По уровню контроля рынка алкогольной продукции Поморье вошло в десятку лучших в России

28 февраля 17:35 Общество Торговля

Оценка работы регионов была дана на выездном совещании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Участие приняли сотрудники аппарата полномочного представителя Президента России в СЗФО, Генпрокуратуры РФ, Минфина России, Роспотребнадзора и других ведомств, а также региональные власти.

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, по итогам проведённого анализа Поморье заняло 10 место среди 85 регионов:

«Эта высокая оценка работы регионального минагропрома достигнута благодаря организации эффективного контроля за розничным рынком, а также активному внедрению электронного лицензирования».

В декабре прошлого года на электронную форму подачи документов на лицензию в Поморье перешли 100 процентов заявителей.

Напоминаем, проверить легальность торговли вино-водочными изделиями в розницу может каждый, зайдя на Единый социальный портал алкогольного рынка. На этом же ресурсе можно оставить информацию о выявленном нарушении.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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