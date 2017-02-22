В Поморье утвердили план противодействия идеологии терроризма

В правительстве региона состоялось заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Участие приняли руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представители правительства региона и муниципальной власти.

В начале заседания Игорь Орлов вручил благодарственные письма за значимый вклад в организацию профилактики терроризма мэру Северодвинска Михаилу Гмырину и главе администрации Приморского района Валентине Рудкиной.

Губернатор также отметил работу секретаря комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории города корабелов Сергея Сенченкова и начальника управления по гражданской защите и мобилизационной подготовке администрации Приморского района Сергея Баженова.

В числе основных вопросов, рассмотренных на заседании, стало утверждение новой редакции Регионального плана противодействия идеологии терроризма в Архангельской области на 2017-2018 годы.

Главная задача – не допустить вовлечение жителей региона, прежде всего, молодёжи, в террористическую деятельность.

Документ предусматривает спектр профилактических и образовательных мероприятий, в том числе:

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;



по защите информационного пространства от проникновения идей, оправдывающих террористическую деятельность;



по формированию и совершенствованию законодательства в целях противодействия распространению идеологии терроризма.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области