23 января в Добролюбовке состоится презентация проекта «Памяти Холокоста»

Интернет-проект, посвящённый преследованию и истреблению евреев нацистами, будет представлен 23 января в 15:00 в актовом зале научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.

Главная цель проекта – создание медийной площадки для общественности города, СМИ и пользователей Интернета, распространение знаний о Холокосте среди молодежи.

Руководитель проекта, преподаватель истории архангельской гимназии № 3 Михаил Копица:

«Летом 2016 года я побывал на сессии центра «Холокост». Я был уверен, что знаю об истреблении евреев достаточно. Я знал о лагерях смерти, восстании в Холокост – от древнегреческого holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, её союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах.Варшавском гетто, Бабьем Яре. На сессии я понял, что моего знания недостаточно. Теперь тема Холокоста не даёт мне покоя. В какой-то момент я понял, что должен высказаться».

В рамках проекта в 2016 году учениками гимназии № 3 был создан интернет-сайт «Памяти Холокоста», который и будет представлен в Добролюбовке. Он состоит из пяти разделов, каждый из которых представляет собой мини-проект: анимационный ролик «Холокост», презентация «Холокост. Осознание», видеофильм «Отражение Холокоста в кинематографе» и комикс «Памяти Януша Корчака».

Вниманию гостей и участников будет представлена выставка графических работ Евгения Тенетова «Последний поезд», созданных специально для проекта, а также книжная выставка из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова.

Министерство культуры Архангельской области