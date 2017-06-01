ПМЭФ-2017: Поморье вошло в перечень приоритетных регионов для развития телемедицины

Об этом министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Орловым на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил глава Поморья, для Архангельской области с её уникальным географическим положением вопрос развития телемедицины и телекоммуникаций крайне важен.

Регион уже подготовил ряд проектов, направленных на развитие телемедицины и отработку соответствующих технологий.

По словам Николая Никифорова, уже в этом году из федерального бюджета на реализацию программы по развитию телемедицины планируется выделить более пяти миллиардов рублей.

Николай Никифоров: «Уже в этом году есть возможность включить в систему телемедицины десятки больниц в Архангельской области»– Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов и уже в этом году есть возможность включить в систему телемедицины десятки больниц, – рассказал Николай Никифоров.

Реализация программы предполагает прокладку оптоволоконных кабелей, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет непосредственно до учреждений здравоохранения, расположенных в глубинке, а также установку соответствующего оборудования.

— Министр подтвердил, что наша область вошла в число приоритетных регионов по развитию телемедицины. И это не случайно – была проведена большая предварительная работа, – отметил Игорь Орлов. – Мы ожидаем, что уже в июле Николай Никифоров посетит регион и мы предметно обсудим дальнейшие совместные действия как по развитию телемедицины, так и по реализации других проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области