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Японский лектор поделится опытом развития туризма

9 июня 9:30 Общество Архангельск Туризм

28 июня в Архангельске пройдёт семинар «Методы развития международного туризма». Докладчиком выступит Масуру Судзуки, почётный профессор университета туризма города Осака и председатель Японской ассоциации специалистов по обучению в области туризма и гостиничной индустрии. 

Напомним, что 2018 год объявлен «перекрёстным» Годом России в Японии и Японии в России.

Со Страной восходящего солнца у Архангельской области давние контакты, первые упоминания о японцах в регионе относятся к XVII веку. В последние годы туризм в Японии стремительно развивается: по информации Интерфакс-Туризм в 2015 году в Японии был зарегистрирован рекордный уровень иностранных туристов – почти 20 млн человек, в 2016 он составил более 24 млн туристов.

В последние годы между Россией и Японией активно идёт обмен опытом. В 2013 году делегация посольства Японии в Российской Федерации посетила туристско-информационный центр Архангельской области, а в 2015 году представители архангельского турбизнеса прошли стажировку в Токио.

Семинар пройдёт в Архангельске 28 июня с 10:00 до 17:00.

Вход по предварительной регистрации по телефону: (8182) 21-40-82 (Алёна Вячеславовна Кривоносова).

Регистрация на семинар открыта до 19 июня 2017 года.

Программа мероприятия размещена на официальном информационно-туристском портале Архангельской области.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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