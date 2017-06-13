В Архангельской области продолжается акция «День посадки леса»

В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» более двух с половиной тысяч молодых сосен было высажено недалеко от поселка Белогорский в Холмогорском районе.



Акция «Всероссийский день посадки леса проводится уже седьмой год.

Как подчеркнул начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Доронин, с первых дней к акции присоединились сотни тысяч людей. Сегодня счёт идёт уже на миллионы.

— Участие в акции носит в первую очередь воспитательное значение. Человек, который посадил дерево, всегда будет бережно относиться к лесу, никогда не бросит окурок, не оставит горящим костер, не станет вредить природе, – отметил Михаил Доронин. – Конечно, мы с вами не увидим тот шумящий бор, который благодаря нашим стараниям появится на этом месте, но наши потомки точноВ мероприятии приняли участие представители Рослесхоза, областного минлеспрома, ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», Холмогорского лесничества, специалисты Центра защиты леса, региональных подразделений Рослесинфорга, МЧС, представители экологических организаций, Общероссийского народного фронта, а также игроки молодёжной сборной команды «Водник». оценят то, что мы сделали.

Общая площадь вновь созданных лесных культур составила три гектара. Посадочный материал – двухлетние сеянцы сосны – предоставил питомник областного ЕЛЦ.

По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрия Капиталинина, нередко у людей, проживающих в городах, создаётся впечатление, что всё в лесу происходит само собой.

– Это далеко не так. Без нашего участия, без участия специалистов, лес, конечно, восстановится, но на это уйдёт намного больше времени, – подчеркнул он.

По словам Дмитрия Капиталинина, в этом году – Году экологии – на территории Архангельской области в ходе мероприятий по лесовосстановлению предполагает посадить более 11 миллионов молодых елей и сосен.

В рамках озеленения населённых пунктов региона будет высажено ещё порядка 400 тысяч деревьев.

Лесничий Белогорского участкового лесничества Евгений Линев рассказал участникам акции, что в течение последующих трёх лет посадки будут находиться под пристальным вниманием специалистов.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области