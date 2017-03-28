В канун международного форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске прошёл III общероссийский форум «Медицина в Арктике: экологические, фундаментальные и прикладные аспекты».

Россия вновь ставит перед собой масштабные задачи по развитию арктических территорий. В связи с этим растут и требования к этой сфере, особенно в части сохранения здоровья людей, которые живут и работают в Заполярье.

— Интерес к Арктике велик. Поэтому исследования, которые определяют влияние Севера на здоровье человека, сегодня становятся особенно актуальными и важными, – подчеркнула, выступая на медицинском форуме, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Пропаганда здорового образа жизни, увеличение её продолжительности, вопросы доступности медицинской помощи для северян – в числе основных приоритетов для власти всех уровней.

Это касается не только специалистов, которые едут сюда для работы вахтовым методом. Прежде всего, речь идет о людях, исторически населяющих эти земли.

Одна из самых сложных задач, стоящих на этом пути – подготовка медицинских кадров для арктических территорий, отметила ректор Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Любовь Горбатова:

«В нашем вузе создана система, которая эффективно работает на территории Архангельской области. С её помощью мы готовим профильных специалистов с квалификацией, соответствующей потребностям трехуровневой системы оказания медицинской помощи в России. Задача – перенести этот опыт на соседние регионы».

Арктическая зона России включает в себя восемь субъектов РФ, которые расположены в четырёх федеральных округах. Это огромная территория, раскинувшаяся на несколько часовых поясов, с малочисленным населением, непростыми климатическими условиями.

— Этот форум даст толчок для развития арктической медицины, поможет выработать новые подходы, направленные на сохранение здоровья людей и эффективную профилактику заболеваний, – отметила заместитель министра здравоохранения Архангельской области Ольга Тюрикова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области