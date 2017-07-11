Социально ориентированные НКО: пожилым и инвалидам помогает «Забота»

В Архангельской области реализуется социальный проект, направленный на создание службы по уходу за престарелыми и маломобильными гражданами.

В апреле 2017 года проект частного учреждения социального обслуживания граждан «Забота» стал победителем конкурса целевых проектов социально ориентированных НКО, которые проводила администрация губернатора и правительства Архангельской области.

Проект предполагает создание службы патронажной помощи престарелым и маломобильным гражданам в Няндомском, Каргопольском и Коношском районах области.

Частное учреждение социального обслуживания граждан «Забота» было образовано на территории Няндомского района в конце в 2016 года. Некоммерческая организация предлагает гражданам целый спектр услуг:

наблюдение за состоянием пациента;



своевременный вызов врача;



приобретение лекарств в аптеке;



помощь при приеме лекарственных препаратов;



влажная уборка помещения;



п риготовление пищи на дому.



Более подробно с деятельностью организации можно ознакомиться на её официальном сайте.

Директор департамента по внутренней политике Юрий Попелышев отметил важность всесторонней поддержки подобных проектов:

«Конкурс целевых проектов СО НКО помогает выявить некоммерческие организации, которые готовы в будущем войти в реестр поставщиков социальных услуг».

Напомним, в 2014 году Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ до 2018 года ликвидировать очереди в дома престарелых.

На сегодняшний день в Архангельской области существует 16 домов-интернатов, оказывающих услуги для людей старшего поколения, и 21 центр социального обслуживания.