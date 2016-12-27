Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

На ремонт спортзала Североонежской школы выделят деньги из резервного фонда

27 декабря 16:55 Районы

В ходе приёма граждан губернатором Игорем Орловым, который состоялся в общественной приёмной Президента РФ, к главе Поморья обратилась директор Североонежской средней школы Елена Катрич.

Эта школа является пилотной площадкой по введению федерального образовательного стандарта общего образования и стала участником программы «Доступная среда».

На выделенные в рамках программы госсредства были расширены дверные проемы, приобретён гусеничный подъемник для передвижения по лестнице, установлен информационный терминал, который позволяет быстро находить информацию о расписании уроков, звонков и адаптирован под нужды слабовидящих учеников.

Как рассказала Елена Катрич, сегодня школе необходим ремонт спортзала, в частности – замена старых оконных блоков, которые не позволяют сохранить тепло в помещении.

Игорь Орлов отметил активную жизненную позицию руководства школы и обещал поддержку. Для замены окон из резервного фонда правительства будет выделено 260 тысяч рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

27 декабря

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря

Новые рабо­чие спе­циаль­нос­ти появят­ся в сис­теме про­фтеха Поморья

27 декабря

Игорь Ску­бен­ко под­ве­дёт образо­ватель­ные итоги года в про­грамме «13 этаж»

27 декабря

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

23 декабря

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

21 декабря

Навстре­чу ЕГЭ: школь­ники Поморья успе­шно спра­вились с пер­вым выпус­кным испыта­ни­ем

21 декабря

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

21 декабря

В минис­терстве связи обсуди­ли перс­пе­ктивы под­гот­ов­ки спе­ци­алис­тов отрасли

20 декабря

Кот­лаша­нин Конс­та­нтин Рома­нюк – луч­ший моло­дой элект­ро­мон­тёр Архан­гель­ской области

19 декабря

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки: нес­коль­ко сове­тов по под­гот­ов­ке к ЕГЭ по лите­рату­ре

19 декабря

Канал «Рос­сия 24» рас­ска­жет о «нечу­жих детях»

15 декабря

Педа­гоги Поморья закроют спор­тивный сезон-2016

15 декабря

Игорь Ску­бен­ко: «Наша общая задача – сох­ранить уро­вень зарплат в образо­ван­ии!»

13 декабря

Архан­гель­ские гим­наз­ис­ты попол­нили ряды моло­дых защит­ни­ков природы

13 декабря

Облиз­бир­ком наз­вал победи­те­лей кон­курса на луч­шее учеб­ное заня­тие о выборах

12 декабря

Изу­чая пере­до­вой опыт: педа­гоги­чес­кий мара­фон про­шёл в Архан­гель­ске

12 декабря

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки: опуб­лико­ваны образцы все­рос­сийск­их про­вер­оч­ных работ

10 декабря

Детс­ко­му дому «Бело­мо­рец» – 60 лет

Похожие новости

27 декабря Образование

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря Образование

Новые рабо­чие спе­циаль­нос­ти появят­ся в сис­теме про­фтеха Поморья

27 декабря Образование

Игорь Ску­бен­ко под­ве­дёт образо­ватель­ные итоги года в про­грамме «13 этаж»

27 декабря Образование

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

23 декабря Общество

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря Общество

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

21 декабря Образование

Навстре­чу ЕГЭ: школь­ники Поморья успе­шно спра­вились с пер­вым выпус­кным испыта­ни­ем

21 декабря Образование

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

21 декабря Образование

В минис­терстве связи обсуди­ли перс­пе­ктивы под­гот­ов­ки спе­ци­алис­тов отрасли

20 декабря Образование

Кот­лаша­нин Конс­та­нтин Рома­нюк – луч­ший моло­дой элект­ро­мон­тёр Архан­гель­ской области

19 декабря Образование

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки: нес­коль­ко сове­тов по под­гот­ов­ке к ЕГЭ по лите­рату­ре

19 декабря Общество

Канал «Рос­сия 24» рас­ска­жет о «нечу­жих детях»

15 декабря Образование

Педа­гоги Поморья закроют спор­тивный сезон-2016

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия