На ремонт спортзала Североонежской школы выделят деньги из резервного фонда

В ходе приёма граждан губернатором Игорем Орловым, который состоялся в общественной приёмной Президента РФ, к главе Поморья обратилась директор Североонежской средней школы Елена Катрич.

Эта школа является пилотной площадкой по введению федерального образовательного стандарта общего образования и стала участником программы «Доступная среда».

На выделенные в рамках программы госсредства были расширены дверные проемы, приобретён гусеничный подъемник для передвижения по лестнице, установлен информационный терминал, который позволяет быстро находить информацию о расписании уроков, звонков и адаптирован под нужды слабовидящих учеников.

Как рассказала Елена Катрич, сегодня школе необходим ремонт спортзала, в частности – замена старых оконных блоков, которые не позволяют сохранить тепло в помещении.

Игорь Орлов отметил активную жизненную позицию руководства школы и обещал поддержку. Для замены окон из резервного фонда правительства будет выделено 260 тысяч рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области