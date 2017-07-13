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Реорганизация Архангельского центра СПИД должна завершиться в конце 2017 года

13 июля 14:45 Общество

В Архангельском центре СПИД состоялась рабочая встреча представителей регионального минздрава и коллектива учреждения, на которой обсуждались вопросы его реорганизации.

В собрании также приняли участие представители профсоюза работников здравоохранения.

Открывая встречу, заместитель министра здравоохранения Архангельской области Ольга Тюрикова пояснила, что здание на проспекте Чумбарова-Лучинского, в котором с 1992 года размещается клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, является памятником архитектуры.

С 2010 года здание находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Есть заключение экспертизы о необходимости его реставрации. Различные варианты размещения центра СПИД рассматривались в течение последних нескольких лет.

Оптимальным вариантом решения вопроса было признано присоединение центра к Архангельскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру.

— Мы оценили ресурсы и площади диспансера, определили, как и где будет организован приём пациентов, в каких условиях будет работать медицинский персонал, а также лабораторная служба, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Ольга Тюрикова. – Будут созданы все условия для сотрудников и пациентов. Наша главная задача – сохранить качество оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ.

Главный врач центра СПИД Елена Попова принимала активное участие в решении вопросов размещения структурных подразделений в диспансере.

Как считает главный врач кожно-венерологического диспансера Константин Барышков, в учреждении не только будут созданы все условия для работы сотрудников центра СПИД. Медицинская помощь станет более доступной. В диспансере приём пациентов ведётся в две смены с 8:00 до 20:00, в то время как центр СПИД заканчивает свою работу в 17:00.

Важно отметить, что центр продолжит функционировать в качестве отдельного подразделения с сохранением структуры, маршрутизации пациентов, организации профилактических мероприятий и лекарственного обеспечения пациентов. Сокращение медицинского персонала не планируется.

Сотрудникам центра СПИД было предложено посетить кожно-венерологический диспансер, посмотреть свои будущие рабочие места и высказать свои замечания и предложения.

В завершение встречи было принято решение организовать рабочую группу для решения возникающих вопросов, в состав которой войдут представители трудового коллектива, двух лечебных учреждений и регионального минздрава.

Процедура реорганизации будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством, займёт несколько месяцев и предположительно завершится в конце 2017 года.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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