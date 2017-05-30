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Преимущества системы ГЛОНАСС представили на конференции малого и среднего бизнеса

30 мая 17:25 Бизнес Инновации Информация и связь

На завершившейся недавно ХIX конференции малого и среднего предпринимательства ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр» представил предпринимателям и предприятиям возможности применения навигационной системы ГЛОНАСС для повышения эффективности использования имеющегося автопарка.

Технология вызвала особый интерес у компаний, занимающихся грузоперевозками, строительством, ЖКХ. Система предоставляет возможность просмотра информации о пробеге и маршруте движения, контролировать расход топлива, скоростной режим и остановки.

«Архтелецентр» является региональным навигационно-информационным центром Архангельской области (РНИЦ) и уже предоставил услуги оператора ГЛОНАСС более 200 организациям, в числе которых 163 государственных бюджетных учреждения.

Опытные специалисты при подключении к ГЛОНАСС помогают определиться с выбором оборудования и его настройкой.

— Использование ГЛОНАСС может не только принести заметную экономию, но, что более важно, обеспечить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП, – отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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