Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельске выступит известная джазовая певица из США

12 октября 11:20 Архангельск Международные связи События

13 октября в 18.30 в камерном зале Поморской филармонии состоится концерт «СПИРИЧУЭЛС & JAZZ».

Популярные джазовые хиты исполнит певица из США Мэнди Гейнс. Вместе с ней выступит органист и композитор Пэт Келли. Концерт проводится в рамках Всемирных дней музыки.

Мэнди Гейнс объездила с концертами весь мир. Она выступала в известных джаз-клубах Парижа, Брюсселя, Хельсинки, Бангкока, а также на международных фестивалях. Время от времени певица даёт концерты в России.

На этот раз её мощный вокал смогут оценить северяне, которых, по словам организаторов концерта, ждёт настоящая «Песнь льда и пламени». Отличительная черта исполнительницы – дар раскрывать смысл песен, наделяя музыкальные произведения индивидуальными чертами.

Зрители познакомятся с новой интерпретацией известных джазовых и соул-композиций. Мэнди Гейнс отмечает: «Музыка – мощнейшее целительное средство, которое позволяет испытывать мир, покой и радость». Её экспрессивная манера исполнения и невероятный магнетизм производят яркое впечатление. Испытать эти приятные «летние» эмоции в осенний день приглашаются архангелогородцы и гости города.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

12 октября

В Архан­гель­ске высту­пит извест­ная джа­зо­вая певи­ца из США

12 октября

Дель­фий­ские игры Рос­сии – новый старт

11 октября

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

9 октября

Моло­дых жур­на­лис­тов ждут в Эрмитаже

9 октября

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на интел­лек­туаль­ные игры

8 октября

Эпоха в лицах: в Архан­гель­ске откры­лась фото­выс­тавка к 80-ле­тию области

6 октября

Архан­гело­гор­од­цев приг­лаша­ют на бес­платный рус­ско-нор­вежс­кий концерт

5 октября

Нор­вежц­ам пока­жут редкие изда­ния из фонда Доб­ролю­бов­ки

4 октября

В Доме моло­дежи откро­ют «Выставку геро­ев» в честь 80-ле­тия Архан­гель­ской области

4 октября

Приём заявок на кино­фес­тиваль «Arctic Open» закончен

3 октября

Выставка «Ровес­ники Архан­гель­ской области» рас­ска­жет о наших сов­рем­ен­ни­ках

2 октября

Театр драмы открыл юби­лей­ный сезон

29 сентября

В Поморье стар­ту­ет про­ект для школь­ни­ков «Куль­тур­ный рюкзак»

28 сентября

Наз­ваны имена победи­те­лей фото­кон­курса «Откры­тый Север 2017»

28 сентября

Форум «Бел­ко­мур – новый «шёл­ковый путь» в Аркти­ку» под­вёл итоги

27 сентября

В област­ном Соб­ра­нии пред­ложи­ли уве­личить финан­сиро­ва­ние сферы куль­туры Поморья

27 сентября

«Уикенд в Аркти­ке»: новый тур выход­ного дня познако­мит гос­тей Поморья с Архан­гель­ском

27 сентября

В Архан­гель­ске обсуди­ли воп­росы сох­ране­ния фольклора

27 сентября

85-й сезон Архан­гель­ского теат­ра драмы нач­нётся с бла­гот­вори­тель­ной акции

Похожие новости

12 октября Культура

В Архан­гель­ске высту­пит извест­ная джа­зо­вая певи­ца из США

11 октября Культура

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

9 октября Культура

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на интел­лек­туаль­ные игры

6 октября Культура

Архан­гело­гор­од­цев приг­лаша­ют на бес­платный рус­ско-нор­вежс­кий концерт

5 октября Культура

Нор­вежц­ам пока­жут редкие изда­ния из фонда Доб­ролю­бов­ки

29 сентября Культура

В Поморье стар­ту­ет про­ект для школь­ни­ков «Куль­тур­ный рюкзак»

28 сентября Районы

Форум «Бел­ко­мур – новый «шёл­ковый путь» в Аркти­ку» под­вёл итоги

27 сентября Культура

В област­ном Соб­ра­нии пред­ложи­ли уве­личить финан­сиро­ва­ние сферы куль­туры Поморья

25 сентября Культура

Архан­гель­ские участ­ни­ки Детс­ко­го хора Рос­сии спели в «Артеке»

22 сентября Районы

Кит­ай­ская турин­дуст­рия гото­ва к сот­рудни­чес­тву с Архан­гель­ской областью

21 сентября Культура

Куль­тур­ная про­грамма Мар­гари­тин­ки: от народ­ных мас­те­ров до камер­ных концертов

20 сентября Культура

Помор­ская филар­мо­ния приг­лаша­ет севе­рян на рос­сийско-нор­вежс­кий концерт

19 сентября Культура

Народ­ные кос­тюмы Рус­ско­го Севе­ра пока­жут в Архан­гель­ске

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия