25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота.

В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. Тысячи 15-летних мальчишек хотели попасть в нее, чтобы получить военную специальность и бить врага на море.

За три года легендарная школа выпустила 4111 специалистов – радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись.

За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда.

В честь 75-летия создания у памятника основателю школы, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила: нынешнее поколение помнит о подвиге юных моряков и всех участников Великой Отечественной войны, по призыву Родины вставших на её защиту.



— От имени всех жителей Архангельской области, от имени губернатора Игоря Орлова хочу передать слова глубокой признательности и благодарности всем ветеранам, – сказала Екатерина Прокопьева.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Юрий Сердюк выразил уверенность, что молодое поколение – будущие моряки – выберут нравственными ориентирами жизнь и подвиг этих мальчишек, о которых знаменитый выпускник Соловецкой школы Валентин Пикуль рассказал в своей книге «Мальчики с бантиками».

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области