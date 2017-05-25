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Память поколений: Соловецкой школе юнг – 75 лет

25 мая 15:00 Соловки События Архангельск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота.

В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. Тысячи 15-летних мальчишек хотели попасть в нее, чтобы получить военную специальность и бить врага на море.

За три года легендарная школа выпустила 4111 специалистов – радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись.

За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда.

В честь 75-летия создания  у памятника основателю школы, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила: нынешнее поколение помнит о подвиге юных моряков и всех участников Великой Отечественной войны, по  призыву Родины вставших на её защиту.

— От имени всех жителей Архангельской области, от имени губернатора Игоря Орлова хочу передать слова глубокой признательности и благодарности всем ветеранам, – сказала Екатерина Прокопьева.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Юрий Сердюк выразил уверенность, что молодое поколение – будущие моряки – выберут нравственными ориентирами жизнь и подвиг этих мальчишек, о которых знаменитый выпускник Соловецкой школы Валентин Пикуль рассказал в своей книге «Мальчики с бантиками».

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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