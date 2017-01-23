В рамках традиционного Всероссийского фестиваля «Хрустальные звоны» в Каргополе прошел межмуниципальный круглый стол для представителей территориального общественного самоуправления «ТОС – Территория ОСуществления идей».

Цель круглого стола, организованного правительством Архангельской области совместно с администрацией Каргопольского района, – прямое взаимодействие ТОС различных муниципалитетов, обмен опытом развития и поддержки ТОС на уровне органов местного самоуправления. В мероприятии приняли участие около 50 представителей ТОС Каргопольского, Приморского, Пинежского, Холмогорского районов и города Архангельска.

Участники мероприятия представили формы муниципальной поддержки ТОС в каждом из муниципалитетов, познакомились с деятельностью Каргопольской ассоциации общественных организаций, а также посетили объекты, созданные в рамках деятельности каргопольских ТОС.

Так, по инициативе руководителя ТОС «Спортивная Сиреневая» Олега Данилова в Каргополе создан уникальный в масштабах страны музей, рассказывающий о всемирной истории лыж. Другим ярким примером является ТОС «Медвежий край», на территории которого создан одноименный эко-парк, ставший неотъемлемым объектом туристко-рекреационного потенциала Каргопольского района.

Напомним, что на сегодня в Архангельской области действует 983 ТОСа, из них – 733 в сельских поселениях, 199 органов ТОС – в городских поселениях и 51 – в городских округах (для сравнения – в 2006 году во всей Архангельской области было зарегистрировано 47 органов ТОС). В свою очередь со стороны региональной и местных органов власти на развитие ТОС в 2017 году будет направлено около 17 миллионов рублей.

Как отметила директор департамента по местному самоуправлению администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Наталья Кадашова, такое мероприятие межмуниципального формата проводится впервые, но по отзывам участников является востребованным, поскольку позволяет наладить прямые взаимосвязи и получить синергетический эффект.

— В текущем году в нашем регионе состоится как минимум ещё три таких межмуниципальных мероприятия, – подчеркнула Наталья Кадашова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области