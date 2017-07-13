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Эксперты ЮНЕСКО подтвердили интерес к дальнейшему развитию и сохранению Соловков

13 июля 12:15 Культура Соловки

Со 2 по 12 июля в Кракове (Польша) проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал историко-культурный комплекс Соловецких островов.

В составе делегации Архангельской области в работе сессии приняли участие представители регионального правительства и Северного (Арктического) федерального университета.

Поправки, предложенные российской стороной по итогам обсуждения, были внесены в проект решения по Соловкам.

Международные эксперты положительно оценили работу, которая проводится для придания Соловецкому архипелагу статуса достопримечательного места. Это позволит индивидуально регулировать процессы развития и сохранения уникального наследия Соловков, а также планы модернизации инфраструктурных объектов архипелага.

Также на сессии было принято решение о направлении в ближайшее время совместной миссии ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) на Соловецкий архипелаг.

Кроме того, заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков провёл ряд рабочих встреч с представителями ЮНЕСКО, ИКОМОС, МИД РФ и Минкультуры РФ.

Одной из обсуждаемых тем стало создание Арктического центра по изучению и сохранению объекта всемирного наследия на базе САФУ. При этом стороны придерживаются общего подхода к проведению оценок воздействия планируемых к строительству объектов на архипелаге.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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