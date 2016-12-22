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Рыбохозяйственный комплекс: модернизация отрасли продолжается

22 декабря 9:30 Промышленность

Почти полтора миллиарда рублей за последние четыре года составил объём инвестиций в рыбохозяйственный комплекс региона, сообщил министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Алексей Коротенков. Средства были направлены на модернизацию и строительство рыбопромысловых судов.

Перспективы развития регионального рыбохозяйственного комплекса были рассмотрены в ходе очередного заседания правительства Архангельской области.

Как отметил Алексей Коротенков, сейчас в регионе действует 19 крупных и средних рыбодобывающих предприятий, в том числе 11 рыболовецких колхозов. Выпуск пищевой продукции за 11 месяцев текущего года составил 105 тысяч тонн, что почти на пять процентов превышает показатели прошлого года.

Позитивные результаты финансово-экономической деятельности позволяют предприятиям вкладывать серьезные средства в обновление флота. 

Подписано соглашение на строительство четырёх новых траулеров проекта ST-116, готовится приобретение двух траулеров-процессоров. Строительство новых судов планируют и рыболовецкие колхозы. Объём вложений в эти проекты составит более 16 миллиардов рублей, отметил Алексей Коротенков.

Одной из важнейших задач на сегодняшний день остаётся продвижение интересов региона при формировании федеральной нормативной правовой базы в сфере рыболовства, а именно – в части распределения квот, предоставленных на инвестиционные цели.

Очевидно, что повышению устойчивости отрасли будет способствовать создание рыбопромышленного кластера Архангельской области. Разработку его концепции поручено завершить до 1 марта 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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