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Кирилл Сивцев завоевал четыре «золота» на первенстве СЗФО по конькобежному спорту

12 января 16:15 Спорт

В Оленегорске (Мурманская область) завершился II этап зональных соревнований первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди девушек и юношей старшего и среднего возраста. 

На старты вышли 115 конькобежцев из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Карелии. 

Архангельскую область представляли семь спортсменов. 

Среди юношей среднего возраста великолепно выступил кандидат в мастера спорта Кирилл Сивцев. Он четыре раза поднимался на высшую ступеньку пьедестала. «Золото» наш конькобежец завоевал на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. 

Среди старших юношей на дистанции 3000 метров бронзовым призером стал перворазрядник Алексей Елизаров. Он смог обойти многих кандидатов в мастера, уступив лишь соперникам из Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Агентство по спорту Архангельской области

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