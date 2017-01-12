Кирилл Сивцев завоевал четыре «золота» на первенстве СЗФО по конькобежному спорту

В Оленегорске (Мурманская область) завершился II этап зональных соревнований первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди девушек и юношей старшего и среднего возраста.

На старты вышли 115 конькобежцев из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Карелии.

Архангельскую область представляли семь спортсменов.

Среди юношей среднего возраста великолепно выступил кандидат в мастера спорта Кирилл Сивцев. Он четыре раза поднимался на высшую ступеньку пьедестала. «Золото» наш конькобежец завоевал на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров.

Среди старших юношей на дистанции 3000 метров бронзовым призером стал перворазрядник Алексей Елизаров. Он смог обойти многих кандидатов в мастера, уступив лишь соперникам из Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Агентство по спорту Архангельской области