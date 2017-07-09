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Игорь Орлов поздравил северян с Днём рыбака

9 июля 10:00 Общество События Агропром
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Уважаемые ветераны и работники рыбопромышленного комплекса Архангельской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём рыбака!

Поморы знают цену рыбацкому труду, требующему огромной выдержки, твердости духа и самоотверженности. Благодаря вашему профессионализму и полной отдаче любимому делу рыбная отрасль Архангельской области идёт по пути развития и набирает силу.

Более 100 предприятий региона по добыче, переработке и разведению рыбы вносят весомый вклад в укрепление экономического потенциала области.

В прошлом году общий объём добычи трески, пикши, семги, горбуши и других промысловых видов рыб составил 138 тысяч тонн. Выпуск товарной продукции превысил 100 тысяч тонн. 

Наряду с крупными системообразующими предприятиями в Поморье работают 11 рыболовецких колхозов, от которых в немалой степени зависит социальное благополучие жителей отдалённых территорий побережья Белого моря.

В день профессионального праздника благодарю всех рыбаков региона: рыбообработчиков, портовиков, работников рыбоохраны, учёных и преподавателей за преданность профессии.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Это профессионалы высшего класса, которые заслуживают уважения и почитания.

С праздником, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, любви, счастья!

Желаю рыбакам богатых уловов, спокойного моря и благополучного возвращения к родным причалам!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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