Контрактное агентство Архангельской области продолжает активную работу по организации и проведению мероприятий для участников государственных, муниципальных и корпоративных закупок и представителей малого и среднего предпринимательства, которые только планируют стать участниками закупок.

Как отмечают в агентстве, подобные методические мероприятия помогают малому бизнесу активнее включаться в процедуры закупок и уберегают предпринимателей от ошибок.

Так, в марте 2017 года в агентстве прошёл семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Государственные (муниципальные) и корпоративные закупки: практические вопросы применения законодательства участниками закупок».

В ходе семинара обсуждались самые актуальные темы, в том числе: как стать участником закупок в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. На конкретных примерах были разобраны самые распространенные ошибки, допускаемые участниками закупок при подаче заявок.

На семинаре «Вопросы реализации федерального закона № 44-ФЗ», прошедшем в апреле 2017 года, ключевой темой стали вопросы, связанные с особенностями заключения и исполнения контрактов и договоров.

А в рамках XIX конференции малого и среднего предпринимательства, состоявшейся в мае 2017 года, агентством была проведена деловая сессия «Совершенствование практических навыков участия предпринимателей в государственных (муниципальных) и корпоративных закупках».

На состоявшейся в июне II межрегиональной конференции «Методология в сфере закупок. Опыт регионов 2017», в которой также приняли участие представители малого и среднего предпринимательства, один из модулей пленарного заседания был посвящен практике рассмотрения жалоб участников закупок по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Обсуждались и вопросы, связанные с управлением закупочной деятельностью, применением национального режима при осуществлении закупок.

— По мнению самих участников, посещение таких мероприятий является полезным, приносит практическую пользу и предоставляет возможность получить наиболее актуальную информацию, обсудить проблемы и перспективы законодательства о закупках, – подчеркнул заместитель руководителя контрактного агентства Архангельской области Андрей Гашев. – Помимо этого, регулярность проведения подобных мероприятий позволяет сформировать среду практического общения специалистов в сфере закупок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области