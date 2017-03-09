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В тройку лучших на чемпионате «Железный предприниматель» в Москве вошла команда из Архангельска

9 марта 17:45 Бизнес Инновации

Финал всероссийского турнира по деловой игре «Железный предприниматель» состоялся на базе бизнес-инкубатора Высшей школы экономики. Студенты САФУ им. М.В. Ломоносова, выступающие в команде «Поморье», заняли третье место.

Участников федерального финала определили осенью 2016 года на IV Беломорском студенческом форуме в рамках работы площадки «От студенческой идеи до дела всей жизни». Команда-победитель регионального этапа и представляла Архангельскую область в столице. 

Во всероссийском финале «Железного предпринимателя» приняло участие 12 команд из 10 регионов России.

Финал чемпионата заключался в создании идеи и разработке бизнес-модели, основанный на технологии беспроводного датчика-трекера удара и биоакустических колебаний. На финале присутствовал изобретатель этой технологии Чингис Лехатинов, который оценивал предложения команд.Поездка архангельской команды на всероссийский финал стала возможной благодаря поддержке первично профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ имени М.В. Ломоносова и Корпорации развития Архангельской области.

Команда «Поморье» представила проект использования технологии датчика-трекера для  отслеживания эмоционального состояния ребенка. 

— Мы разбирали не просто бизнес-кейс, а реальную технологию, которую изобретатель хочет воплотить в продукт, – поделилась студентка третьего курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Ильина. – Было очень интересно слушать остальные команды, потому что идеи были разные, что-то нам бы даже в голову не пришло.

В итоге победителем соревнований стала команда из РЭУ им. Плеханова, второе место заняли ребята из Нижегородского филиала НИУ ВШЭ. Третье место архангельские студенты разделили со своими сверстниками из Калининграда.

— Это большой успех для команды. Представители Архангельской области впервые участвуют в финале «Железного предпринимателя» и сразу завоевывают призовые места! Такие результаты – это показатель того, что совместная работа КРАО с САФУ даёт двойной эффект, – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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