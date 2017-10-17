Любителям зимней рыбалки в этом году предстоит набраться терпения. По прогнозам, первый лёд, выходить на который строго запрещено появится в Поморье не раньше ноября.

Меры по предотвращению гибели людей на водоёмах в осенне-зимний период обсудили на очередном заседании комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством Алексея Алсуфьева.

Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Архангельской области Евгений Хозяинов, анализ происшествий показывает, что наиболее опасными являются начало ледостава, оттепели и период таяния и разрушения льда.

Традиционно массовый выход рыбаков на лёд наблюдается в Унской губе, Сухом море, в районах острова Ягры, островов Кумбыш и Голец в Двинском заливе, а также у населённого пункта Кянда в Онежском заливе.

— Помимо перечисленных, любители зимней рыбалки выходят на лёд водных объектов практически во всех муниципальных образованиях, – подчеркнул Евгений Хозяинов.

В прошлый осенне-зимний период зафиксировано два случая провалов под лёд снегоходов: в Северодвинске и в Верхнетоемском районе. Погибли два человека.

Евгений Хозяинов обратил внимание на недостаточную работу административных комиссий муниципальных образований по привлечению к ответственности нарушителей правил безопасности на водных объектах.

В ходе обсуждения прозвучало предложение о проведении в Архангельской области осенне-зимнего месячника безопасности. Ранее подобные мероприятия в Поморье проводились только в летний период.

По мнению руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, проведение месячника позволит активизировать работу административных комиссий МО:

«Не на словах, а на деле комиссии должны продемонстрировать, что ни одно нарушение не остаётся безнаказанным. В конечном итоге все эти нарушения ведут к одному: люди гибнут».

Алексей Алсуфьев поставил задачу областному агентству ГПС и ГЗ с учётом мнения глав муниципальных образований проработать до конца октября вопрос организации месячника безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

Кроме того, председатель региональной КЧС поручил провести детальный анализ планируемых к открытию грядущей зимой ледовых переправ.

По информации муниципальных образований, на территории Поморья ожидается создание 136 таких объектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области