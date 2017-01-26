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Вячеслав Кравченко:
«Необходимо повышать платёжную дисциплину в энергетическом комплексе Поморья»

26 января 18:00 Энергетика Архангельск
Алексей Алсуфьев и Вячеслав Кравченко
Алексей Алсуфьев и Вячеслав Кравченко

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко провёл в Архангельске рабочее совещание по укреплению платежной дисциплины в расчётах за энергетические ресурсы.

В совещании приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, зампредседатели правительства Андрей Шестаков и Виктор Иконников, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, представители главных энергетических и ресурсоснабжающих организаций Поморья, а также силовых ведомств.

Вячеслав Кравченко отметил положительную динамику в ситуации с платежами за энергоресурсы в Архангельской области. Замминистра энергетики РФ подчеркнул важную роль регионального правительства в процессе укрепления платежной дисциплины как со стороны физических лиц, так и энергетических компаний.

— Планомерную работу по стабилизации расчётов за энергоресурсы правительство Архангельской области начало три года назад. Свои предложения мы сформулировали на заседании НП «Совет рынка». Наши предложения были поддержаны и сегодня мы планомерно работаем с Министерством энергетики РФ и компаниями электроэнергетического комплекса, чтобы сделать процесс расчётов за ресурсы максимально понятным и прозрачным, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Заместитель министра энергетики России потребовал от ресурсоснабжающих организаций предоставить полный отчёт и графики платежей за период с 2013 по 2016 годы. Также Вячеслав Кравченко попросил областную прокуратуру дать правовую оценку действиям злостных неплательщиков.

— Сегодня отдельные компании региона позволяют себе открытое злоупотребление функциями гарантирующего поставщика энергоресурсов. Такое поведение, которое ведёт к наращиванию долгов в электросетевом комплексе Архангельской области, недопустимо, – отметил Вячеслав Кравченко. – Необходимо исполнять взятые на себя обязательства, поэтому я настоятельно рекомендую таким субъектам рынка изменить свою поведенческую модель и начать осуществлять регулярные текущие платежи.

Заместитель руководителя федерального ведомства подчеркнул, что по итогам совещания будет подготовлен ряд законодательных инициатив, дополняющих полномочия гарантирующего поставщика энергоресурсов в плане ужесточения ответственности за нарушение платёжной дисциплины на розничном рынке.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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