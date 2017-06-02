В Архангельске проходит региональный этап Президентских спортивных игр

В этих состязаниях участвуют дети из обычных школ, без специальной спортивной подготовки. Каждая команда состоит из двадцати человек: десять мальчиков и десять девочек.

— Основная цель игр – пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, – отметил ведущий консультант агентства по спорту Архангельской области Александр Ермолин. – Итогом состязаний станет определение лучших школьных команд в нескольких популярных видах спорта.

В этом году в финальный этап региональных соревнований вышли команды из Архангельска, Северодвинска, Онеги и Приморского района.

Школьники будут соревноваться в уличном баскетболе, шашках, настольном теннисе, плавании, а также нескольких легкоатлетических дисциплинах (бег, прыжки в длину, метание мяча).

Победитель соревнований отправится на финальный этап Президентских игр, который пройдёт в сентябре во всероссийском детском центре «Орлёнок».

Агентство по спорту Архангельской области