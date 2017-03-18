Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельский театр драмы вошел в список участников фестиваля «Коляда-Plays»

18 марта 13:00 События

Драматург Николай Коляда отобрал 32 театра, которые представят свои постановки на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге в июне этого года. Среди них – премьера 84-го сезона Архангельского театра драмы «Русская народная почта» по пьесе Олега Богаева. 

«Я рассмотрел все заявки на фестиваль «Коляда-Plays», – написал Николай Коляда на своих страницах в соцсетях. – Хотел написать «мы», но потом подумал: это мой вкус, мой выбор, я буду отвечать за всё».

– Русская народная почта» – щемящая, добрая, ироничная постановка о вечном. Спектакль провоцирует весь спектр эмоций: от смеха до слёз, и при этом задаёт поистине чеховские вопросы, – рассказал режиссёр спектакля Андрей Тимошенко. 

Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов отметил:

«В этом сезоне для нашего театра это уже пятое приглашение на участие в международном фестивале. Это тоже своеобразная оценка труда нашего коллектива наравне с аншлагами на спектаклях. Я также хочу отметить, что Архангельск на «Коляда-Plays» представят сразу два театра. А это уже говорит о высоком уровне театральной культуры в целом в регионе».

Екатеринбургский фестиваль «Коляда-Plays» в этом году пройдёт с 20 по 30 июня.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

18 марта

Архан­гель­ский театр драмы вошел в спи­сок участ­ни­ков фес­тива­ля «Коля­да-Plays»

17 марта

На ледо­коле «Кра­син» откро­ет­ся выставка работ север­ных худож­ни­ков

17 марта

Куль­тур­ные и спор­тивные собы­тия аркти­чес­кого фору­ма – для жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска

17 марта

Архан­гело­гор­од­цы и гости горо­да смо­гут уви­деть мамон­тёнка Любу 1 апреля

17 марта

В Архан­гель­ске предс­та­вят книгу «Братья и сес­тры» о жите­лях «абрам­ов­ских» деревень

16 марта

На пер­вых в этом году боль­ших гаст­ро­лях Север­ный хор предс­та­вит про­грамму, посвящ­ён­ную 80-ле­тию области

16 марта

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

15 марта

Дом Вален­тина Пику­ля в Севе­род­винске – объект куль­тур­ного наследия

15 марта

Звез­да миро­вого фор­тепи­ано Ваз­ген Вар­та­нян высту­пит в Кирхе с уни­каль­ной про­грам­мой

14 марта

Победу в кон­курсе твор­ческ­их работ по «Ликам Рос­сии» одер­жало эссе о скуль­птуре Высоцкого

14 марта

Выставка «Лики Рос­сии» завер­шилась

13 марта

Игорь Орлов: «Не про­пус­каю ни одного номе­ра жур­на­ла «Родина»

13 марта

В Архан­гель­ске откры­лась выставка об экспе­ди­ции Геор­гия Седо­ва на Север­ный полюс

11 марта

«Нем­ного обо всём» рас­ска­жут актёры Архан­гель­ского драм­те­ат­ра на сцене Доб­ролю­бов­ки

9 марта

«Мину­та сла­вы» от теат­ра драмы в честь празд­ни­ка весны

8 марта

Пас­халь­ный фес­тиваль откро­ет зри­те­лям духов­ную музы­ку Арме­нии и Грузии

8 марта

Сту­ден­ты-иност­ра­нцы посети­ли выставку «Лики Рос­сии» в Доме молодёжи

7 марта

День рож­де­ния – на сцене

4 марта

В День эко­ло­ги­чес­ких зна­ний в Доб­роло­люб­ов­ке школь­ники узна­ют об аркти­чес­ком туризме

Похожие новости

18 марта Культура

Архан­гель­ский театр драмы вошел в спи­сок участ­ни­ков фес­тива­ля «Коля­да-Plays»

14 марта Культура

Победу в кон­курсе твор­ческ­их работ по «Ликам Рос­сии» одер­жало эссе о скуль­птуре Высоцкого

14 марта Культура

Выставка «Лики Рос­сии» завер­шилась

9 марта Культура

«Мину­та сла­вы» от теат­ра драмы в честь празд­ни­ка весны

8 марта Культура

Пас­халь­ный фес­тиваль откро­ет зри­те­лям духов­ную музы­ку Арме­нии и Грузии

4 марта Культура

Куль­тур­ная про­грамма аркти­чес­кого фору­ма: ансамбль «Хаяр», Север­ный хор и мамон­тё­нок Люба

1 марта Культура

«Лики Рос­сии» оста­нут­ся в Архан­гель­ске еще на месяц

27 февраля Культура

«Гимн лице­дейс­тву» предс­та­вят архан­гель­ской пуб­лике в послед­ний день зимы

22 февраля Культура

«Европ­ей­ская вес­на» вновь уди­вит сто­лицу Поморья

17 февраля Культура

«День Домо­вого»: ярмарка изде­лий народ­ных мас­те­ров и хоро­ший кон­церт «на закуску»

8 февраля Культура

Впер­вые в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся «Бал рабо­чей молодёжи»

27 января Культура

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

24 января Культура

Сюр­приз в Татья­нин день от Помор­ской филар­мо­нии

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия