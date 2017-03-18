Архангельский театр драмы вошел в список участников фестиваля «Коляда-Plays»

Драматург Николай Коляда отобрал 32 театра, которые представят свои постановки на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге в июне этого года. Среди них – премьера 84-го сезона Архангельского театра драмы «Русская народная почта» по пьесе Олега Богаева.

«Я рассмотрел все заявки на фестиваль «Коляда-Plays», – написал Николай Коляда на своих страницах в соцсетях. – Хотел написать «мы», но потом подумал: это мой вкус, мой выбор, я буду отвечать за всё».

– Русская народная почта» – щемящая, добрая, ироничная постановка о вечном. Спектакль провоцирует весь спектр эмоций: от смеха до слёз, и при этом задаёт поистине чеховские вопросы, – рассказал режиссёр спектакля Андрей Тимошенко.

Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов отметил:



«В этом сезоне для нашего театра это уже пятое приглашение на участие в международном фестивале. Это тоже своеобразная оценка труда нашего коллектива наравне с аншлагами на спектаклях. Я также хочу отметить, что Архангельск на «Коляда-Plays» представят сразу два театра. А это уже говорит о высоком уровне театральной культуры в целом в регионе».

Екатеринбургский фестиваль «Коляда-Plays» в этом году пройдёт с 20 по 30 июня.

Министерство культуры Архангельской области