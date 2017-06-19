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Отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год будет представлен на публичных слушаниях

19 июня 11:55 Бюджет

Публичные слушания по отчёту об исполнении областного бюджета за 2016 год состоятся 21 июня 2017 года в 16:00 в конференц-зале правительства Архангельской области  (г. Архангельск, пр. Троицкий, д.49, корп. 1).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять по электронному адресу 0201@dvinaland.ru (с отметкой «Публичные слушания, отчёт-2016»). Вопросы по организации слушаний принимаются по телефонам (8182) 288-229 и (8182) 288-222.

Напомним, что публичные слушания носят открытый характер и проводятся в целях информирования и учёта мнения населения, органов местного самоуправления о бюджетной и налоговой политике Архангельской области и о характеристиках областного бюджета.

В соответствии с требованием бюджетного законодательства министерство финансов Архангельской области два раза в год проводит публичные слушания: летом – по годовому отчёту об исполнении областного бюджета, осенью – по проекту областного бюджета.

Проект областного закона об исполнении областного бюджета за 2016 год и материалы к публичным слушаниям  размещены на официальном сайте правительства Архангельской области на странице «Бюджет» в разделе «Публичные слушания».

Вход на слушания свободный.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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