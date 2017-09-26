В Устьянском районе обсудили земельные вопросы

Территориальное планирование, землепользование, осуществление муниципального земельного контроля, кадастровой оценки и другие профильные вопросы обсудили на координационном совете представительных органов муниципальных образований Устьянского района.

В работе совета приняли участие представители министерства имущественных отношений Архангельской области.

Участники обсудили необходимость подготовки проектов межевания территорий и проведения до 2021 года комплексных кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков.

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, в 2018 году на территории региона планируется проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов, которая в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве будет выполнена ГБУ АО «Бюро технической инвентаризации».

Министерство имущественных отношений Архангельской области