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Северян приглашают познакомиться с удивительным миром японской графики

24 октября 16:45 События

27 октября в 17:00 в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская, д. 3) откроется выставочный проект «Картины ускользающего мира».

«Картины ускользающего мира» – выставка японской графики эпохи Эдо (XVII – первая половина XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актёров театра кабуки и изображениями птиц и цветов.

Цветная гравюра в Японии была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов.

Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, сражения императоров и самураев – всё это стало предметом вдохновения для японских художников, а вскоре будет представлено вниманию архангельской публики.

Выставка ждёт посетителей с 28 октября по 14 января 2018 года.

Министерство культуры Архангельской области

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