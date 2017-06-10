В Котласе открылся уникальный медицинский центр

В ходе рабочего визита в Котлас губернатор Игорь Орлов посетил медицинский лечебно-диагностический центр доктора Бубновского «МиГ», расположённый на втором этаже реконструированного здания на Набережной, 17.

Генеральный директор ООО «МиГ» Александр Меньшаков рассказал, что врач Сергей Бубновский разработал собственную методику лечения костно-мышечной системы без таблеток, уколов и операций, иными словами – создал систему лечения и реабилитации, основанную на использовании собственных сил организма.

Александр Меньшаков рассказал Игорю Орлову о методах лечения в новом центреПо оценкам экспертов отрасли, методика кинезитерапии (то есть лечение движением) – очень перспективное и быстроразвивающееся направление, многие специалисты признают за ней будущее медицины.

— Первый центр доктора Бубновского был открыт в 1989 году. На сегодня насчитывается более 130 таких центров в России, на Украине, в Казахстане, Китае и даже Испании. Врачи и инструкторы центров проходят обучение, не имеющее аналогов в России, – пояснил Александр Меньшаков.

По его словам, методика способствует устранению мучающих болей и возвращению трудоспособности благодаря индивидуально разработанным для каждого пациента упражнениям, которые отрабатываются на авторских многофункциональных тренажерах.

— Занятия уникальны тем, что доступны для людей любого уровня тренированности и возраста, с любой патологией опорно-двигательного Пациентка центра Елена Константинова, которая занимается здесь уже второй месяц, продемонстрировала работу тренажёроваппарата, так как подбираются индивидуально и контролируются врачом, – отметил Александр Меньшаков.

Пациентка центра Елена Константинова, которая занимается здесь уже второй месяц, продемонстрировала работу тренажёров и упражнения по восстановлению позвоночника.

Добавим, что это первый центр Бубновского на юге региона. Ближайшие к нему – в Вологде и Новодвинске. Для лечения котлашан обучение прошли пять специалистов. Ещё столько же освоят методику в ближайшее время. Всего в центре будет открыто 12 рабочих мест.

– Наличие такого центра в городе с населением 70 тысяч жителей – большой прорыв! – подчеркнул Игорь Орлов. – Мы сегодня наблюдаем современные тенденции в развитии медицины Архангельской области, формируем новые направления за счёт государственно-частного партнёрства и форм управления. Уверен, у центра, который мы посетили, большое будущее. Здорово, что с помощью частного бизнеса в Котласе созданы условия для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области