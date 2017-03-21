15 уроженцев Поморья стали участниками форума «Арктика. Сделано в России»

Сформирован окончательный список участников III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» от Архангельской области.

Поморье на научном форуме представят 15 человек. Их выбрали из более чем 200 претендентов.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв подчеркнул: требования к участникам были очень высокие, ведь мероприятие должно собрать самых подготовленных и перспективных.

— Участников форума ждёт обширная образовательная программа. Команды будут решать так называемые кейсы: реальные или специально разработанные задачи, требующие комплексного решения. Задания сформулируют федеральные III молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт с 27 марта по 2 апреля. В нём примут участие 180 молодых специалистов из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Канады и США. В эти же дни в Архангельске состоится IV международный форум «Арктика – территория диалога».ведомства. Подготовка лагеря для проведения форума продолжается. Работы идут по плану, – добавил Григорий Ковалёв.

Одним из участников форума от Архангельской области стал глава МО «Талажское» Андрей Рыженков.

Он убежден, что участие в форуме принесёт только положительные результаты в его дальнейшей работе:

«На площадке форума, прежде всего, я хотел бы донести своё видение тех проблем и перспективных направлений, которые могут быть внедрены на арктических территориях. Образовательная программа форума впечатляет. Заявлено большое количество именитых федеральных экспертов. Уверен, что работа будет продуктивной».

Добавим, что 24 марта в правительстве Архангельской области участники и волонтёры III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» встретятся с главой региона Игорем Орловым.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области