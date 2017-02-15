Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Молодые рабочие соревнуются в профмастерстве на «Красной Кузнице»

15 февраля 11:45 Молодежь
Конкурс проводится по семи основным рабочим профессиям
Конкурс проводится по семи основным рабочим профессиям

Впервые за десять последних лет на базе архангельского филиала ЦС «Звёздочка» – судоремонтного завода «Красная Кузница» стартовал конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодёжи.

Состязаться в теории и практике по специальностям «Маляр», «Слесарь-судоремонтник», «Токарь», «Электромонтажник судовой», «Судокорпусник-ремонтник», «Электросварщик», «Плотник судовой» будут 38 рабочих в возрасте до 35 лет. Соревнования проходят в течение нескольких дней.

Директор «Красной Кузницы» Николай Васьков отметил: перед началом конкурса все участники прошли двухмесячную теоретическую и практическую подготовку. 

— Конкурс проводится по семи основным рабочим профессиям и это не случайно. Сварщики, слесари, токари, маляры – основные специалисты завода, его настоящее и будущее. Они многое умеют. Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Конкурс в первую очередь даст возможность учиться, двигаться вперед, – подчеркнул Николай Васьков.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв уверен: такие мероприятия помогают формировать сообщество объединенных общими целями профессионалов.

— В последнее время мы стараемся уделять как можно больше внимания работающей молодёжи. Неслучайно площадкой для проведения конкурса выступила «Красная Кузница». В мае прошлого года именно здесь состоялся первый в области форум работающей молодёжи, – рассказал Григорий Ковалёв.

Конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих завершится 17 февраля. Итоги будут озвучены в середине марта, в рамках «Бала рабочей молодёжи», также организованного при участии «Красной Кузницы».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

Промышленность

15 февраля

Моло­дые рабо­чие сорев­ну­ют­ся в про­фмастер­стве на «Крас­ной Кузнице»

13 февраля

В рам­ках Года эко­ло­гии в Архан­гель­ской области про­шёл «День шишки»

13 февраля

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

10 февраля

Минис­терство АПК и тор­говли Поморья возг­ла­вила Ирина Бажанова

8 февраля

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

7 февраля

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция участ­ни­ков на XII Помор­ский стро­итель­ный форум

7 февраля

На «Крас­ной Куз­нице» прой­дёт кон­курс про­фес­си­ональ­ного мас­терства среди моло­дых рабочих

4 февраля

Встре­ча парт­нё­ров III чем­пи­она­та Рос­сии «Лесо­руб XXI века» про­шла в Устья­нс­ком районе

2 февраля

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

2 февраля

Лес для мало­го биз­неса: заплани­ро­ва­ны пер­вые торги 2017 года

1 февраля

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

1 февраля

Учрежде­ния УФСИН Поморья выпус­ка­ют более 600 наи­ме­но­ва­ний продукции

31 января

Воп­росы возоб­новле­ния рабо­ты Савинс­ко­го цемент­но­го завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

11 января

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия стро­итель­ной отрасли обсу­дят в Архан­гель­ске в нача­ле марта

9 января

На Севе­род­винс­ком агрок­ом­бина­те прис­тупа­ют к ремон­ту сис­темы водос­набже­ния

30 декабря

Лев Левит: «Ар­хангель­ская область гото­ва пре­дос­тавить тер­рито­рии для апроба­ции аркти­чес­ких ГОСТов»

29 декабря

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

28 декабря

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Ор­гани­за­ции высо­кой социаль­ной эффек­тив­ности – это наши ориен­тиры»

Похожие новости

15 февраля Промышленность

Моло­дые рабо­чие сорев­ну­ют­ся в про­фмастер­стве на «Крас­ной Кузнице»

7 февраля Промышленность

На «Крас­ной Куз­нице» прой­дёт кон­курс про­фес­си­ональ­ного мас­терства среди моло­дых рабочих

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия