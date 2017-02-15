Молодые рабочие соревнуются в профмастерстве на «Красной Кузнице»

Впервые за десять последних лет на базе архангельского филиала ЦС «Звёздочка» – судоремонтного завода «Красная Кузница» стартовал конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодёжи.

Состязаться в теории и практике по специальностям «Маляр», «Слесарь-судоремонтник», «Токарь», «Электромонтажник судовой», «Судокорпусник-ремонтник», «Электросварщик», «Плотник судовой» будут 38 рабочих в возрасте до 35 лет. Соревнования проходят в течение нескольких дней.

Директор «Красной Кузницы» Николай Васьков отметил: перед началом конкурса все участники прошли двухмесячную теоретическую и практическую подготовку.

— Конкурс проводится по семи основным рабочим профессиям и это не случайно. Сварщики, слесари, токари, маляры – основные специалисты завода, его настоящее и будущее. Они многое умеют. Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Конкурс в первую очередь даст возможность учиться, двигаться вперед, – подчеркнул Николай Васьков.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв уверен: такие мероприятия помогают формировать сообщество объединенных общими целями профессионалов.

— В последнее время мы стараемся уделять как можно больше внимания работающей молодёжи. Неслучайно площадкой для проведения конкурса выступила «Красная Кузница». В мае прошлого года именно здесь состоялся первый в области форум работающей молодёжи, – рассказал Григорий Ковалёв.

Конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих завершится 17 февраля. Итоги будут озвучены в середине марта, в рамках «Бала рабочей молодёжи», также организованного при участии «Красной Кузницы».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области